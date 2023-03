Poslanci ukončili deň rozpravou o združeniach poľnohospodárov

Bratislava 22. marca (TASR) - Poslanci ukončili 6. rokovací deň aktuálnej 88. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou o návrhu novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami nezaradeného poslanca Patricka Linharta.



Fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárstve alebo potravinárstve by sa podľa návrhu mohli združovať do združení krátkeho odbytového reťazca, tzv. odbytových združení. Účelom združení by malo byť zabezpečovanie odbytu poľnohospodárskych produktov a potravín od prvovýrobcov a výrobcov potravín, odberu a spracovania bioodpadu a nepotravinárskej bioprodukcie, zachovania a zvyšovania kvality a trvanlivosti poľnohospodárskych produktov a potravín, ako aj distribúcie poľnohospodárskych produktov a potravín od prvovýrobcov a výrobcov v krátkom odbytovom reťazci.



Vo štvrtok (23.3.) ráno by mali poslanci začať rokovanie sériou návrhov z dielne dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina). V programe schôdze má naplánovaný napríklad návrh novely zákona o cestnej doprave, novely zákona o dráhach či nového leteckého zákona.