Poslanci ukončili diskusiu, hlasovať o dôvere vláde budú vo štvrtok

Bratislava 29. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu po piatich dňoch ukončili diskusiu k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Do diskusie sa prihlásilo viac ako 70 rečníkov, niektorí napokon nevystúpili. Okrem poslancov v pléne rečnili aj niektorí ministri a vedenie parlamentu. Hlasovať o PVV a zároveň o dôvere vláde majú zákonodarcovia vo štvrtok o 11.00 h.



Vládny program predložil na šiestu schôdzu parlamentu premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok (20. 4.). Poslancov vyzval, aby sa nepozerali na jednotlivé priority PVV ako na priority konkrétnej strany, ale aby ho brali ako spoločný záväzok. Zdôraznil, že vládna koalícia má vďaka ústavnej väčšine šancu dramaticky zmeniť Slovensko. Zároveň kritizoval predchádzajúcu vládu, ktorá podľa neho prispela k strate dôvery občanov v kľúčové štátne inštitúcie a spravodlivosť.



Prioritami PVV sú zodpovedný prístup k verejným financiám, boj s korupciou a transparentnosť, zabezpečenie rovnosti pred zákonom a zvýšenie dôvery v štát, ale aj včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť, vzdelanie, vytvorenie atraktívneho podnikateľského prostredia, zvýšenie potravinovej sebestačnosti či spravodlivý systém podpory poľnohospodárov. PVV deklaruje rovnosť príležitostí, ambíciu znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť ochranu životného prostredia. PVV hovorí aj o dosiahnuti vyrovnaného rozpočtu do roku 2024 za predpokladu, že po kríze príde k zotaveniu svetovej ekonomiky.



Po vystúpení premiéra sa dokumentom zaoberali parlamentné výbory, ktoré ho odporučili schváliť. Diskusiu k PVV začali poslanci v stredu (22. 4.) popoludní. Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vládnemu programu vyčítal, že nereflektuje na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a nestavia si ciele do budúcna. Tvrdí, že opatrenia v PVV sú mimo dostupných zdrojov, spochybnil ambíciu vyrovnaného rozpočtu. V súvilosti s niektorými opatreniami v PVV upozornil na policajný štát a udavačstvo za odmenu. Dokumentu vyčíta, že opomína širšie sociálne opatrenia a vyhliadky do budúcna.



Opozičný Smer-SD navrhol doplniť uznesenie parlamentu k PVV. Kabinet by mal podľa neho predložiť snemovni vypracovanú stratégiu postupu transformácie slovenskej spoločnosti a ekonomiky po kríze v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Snemovňa by mala tiež vysloviť znepokojenie nad neadekvátnym zohľadnením predvolebných prísľubov vlády občanom. Smer-SD chce, aby sa vláda zaviazala k zachovaniu zavedených sociálnych opatrení a sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni.



Poslancov čaká na šiestej schôdzi ešte návrh na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj dva návrhy, o ktorých majú rokovať v skrátenom režime, a to návrh zákona o štátnej štatistike a návrh zákona o Súdnej rade.