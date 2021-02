Poslanci ukončili diskusiu k núdzovému stavu, hlasovať majú v piatok

Bratislava 25. februára (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Hatráková (OĽANO) má obavy z nadmerného predlžovania núdzového stavu. Nateraz ho v pléne podporí, hovorí ale o potrebe hľadať spôsoby boja proti pandémii aj bez neho. Uviedla to počas diskusie k predlžovaniu núdzového stavu v Národnej rade (NR) SR. Poslanci neskoro večer ukončili diskusiu aj druhý rokovací deň 24. schôdze. Hlasovať o predĺžení núdzového stavu by mali v piatok (26. 2.). O návrhu diskutovali od stredy (24. 2.). Vystúpilo viac ako 20 rečníkov, viackrát aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Hatráková sa pri núdzovom stav obáva jeho nadmerného predlžovania. Pripustila, že vzhľadom na dlhé trvanie pandémie nového koronavírusu sa treba prispôsobiť situácii, do budúcna podľa nej treba hľadať na boj s pandémiou možnosti bez núdzového stavu. "Možno by bolo fajn, keby sme odpojili od všetkých zákonov, ktoré boli prijaté a pomáhajú ľuďom, pojem núdzový stav. Nepotrebujeme ho mať globálne," poznamenala. Inšpirovať sa podľa nej dá okolitými krajinami, ktoré ho nevyhlasovali a prijímali cielené opatrenia.



Podobne to vidí Anna Záborská (OĽANO). Hovorí o dvoch kľúčových krokoch pre zlepšenie súčasnej situácie. Prvým je zmena komunikácie a spoločný postup, pričom poukázala na atmosféru v spoločnosti. Druhým je zlepšenie kontroly dodržiavania opatrení. Núdzový stav rovnako podporí s tým, že následne treba začať pracovať na opatreniach, ktoré pomôžu vyriešiť situáciu bez neho.



Ľuboš Krajčír (Sme rodina) skonštatoval, že núdzový stav chcú predlžovať, aby sa podarilo obmedziť počty nakazených a nápor na nemocnice. Vládu vyzval k zmene komunikácie, aby čo najviac vysvetľovala situáciu aj opatrenia a upustila od hádok. Apeloval napríklad na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby sa vyplatili sľubované odmeny zdravotníkom. Bývalú vládu kritizoval za zlý stav kľúčových segmentov, v ktorom ich zanechala. Namietal nedodržiavanie aj spochybňovanie opatrení z ich strany. Miroslav Suja (nezaradený) reagoval tým, že ľudia už majú dosť vyhovárania sa na bývalú vládu, lebo majú vlastné existenčné problémy.



V piatok sa poslanci zídu o 9.00 h. Na programe schôdze majú ešte návrh uznesenia z dielne opozičného Smeru-SD. Parlament by mal podľa návrhu vyjadriť vážne znepokojenie nad meškaním prác národného plánu podpory obnovy a odolnosti. Plénum má tiež voliť členov Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.