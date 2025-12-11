Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci ukončili diskusiu o zmene Trestného zákona

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Z rokovania výborov pribudli do návrhu novely viaceré pozmeňujúce návrhy.

Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer ukončili diskusiu o vládnej novele Trestného zákona. Debate o tomto bode venovali takmer celý rokovací deň. Rozprava bola skrátená na 12 hodín.

Úprava je aktuálne v druhom čítaní. Je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.

Z rokovania výborov pribudli do návrhu novely viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
.

