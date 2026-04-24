Poslanci ukončili piatkové rokovanie skôr, zídu sa opäť v pondelok
V rámci poslaneckého grémia sme nedospeli k zhode, oznámil Žiga a zároveň skonštatoval, že Mesterová bola vykázaná zo sály.
Bratislava 24. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie už o 11.30 h, hoci mali pôvodne zasadať do 16.00 h. Rozhodol o tom podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) po tom, čo zasadalo poslanecké grémium. Zišlo sa po vykázaní šéfky poslaneckého klubu opozičného PS Zuzany Mesterovej z rokovacej sály. Keďže nechcel nasilu vyvádzať poslankyňu, rozhodol sa prerušiť schôdzu. Parlament sa opäť zíde v pondelok (27. 4.).
„V rámci poslaneckého grémia sme nedospeli k zhode,“ oznámil Žiga a zároveň skonštatoval, že Mesterová bola vykázaná zo sály. „Predpokladám, že dala námietku voči tomuto vykázaniu. Nevidím všeobecný súhlas v tejto sále a nie som ochotný, pokiaľ nebudete chcieť dobrovoľne opustiť miestnosť, vás vyvádzať z tejto miestnosti, tak som sa rozhodol, že prerušujem rokovanie v dnešný deň,“ vyhlásil Žiga s tým, že schôdza bude pokračovať v pondelok od 9.00 h. V pondelok majú poslanci rokovať do 20.00 h bez hlasovania.
Mesterovú vykázal z rokovania podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS), pretože mala podľa neho pri sebe hárky, ktoré chcela využiť počas svojho prednesu. Išlo podľa neho o propagačné materiály PS. Dodal, že poslankyňa tiež rušila vystúpenie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD).
