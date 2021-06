Poslanci ukončili piatkové rokovanie, v schôdzi pokračujú v utorok

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie debatou k návrhu novely Trestného zákona. Predložili ho nezaradení poslanci Milan Mazurek a Eduard Kočiš. Chceli by ním ochrániť základné ľudské práva v prípade, "ak niekto pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzení núti iného, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu". Zaviesť by chceli nový trestný čin nútenej medicínskej prevencie.



Poslanci budú pokračovať v 32. schôdzi od utorka (29. 6.) od 9.00 h. Vrátiť by sa mali k diskusii k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Tá ráta s posilnením právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kyberbezpečnosti. Škodlivý obsah alebo škodlivú aktivitu v kyberpriestore by po novom mohol úrad zablokovať. Zaviesť by sa mohla aj všeobecná povinnosť poskytovať úradu súčinnosť.



Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) však predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhuje vypustiť ustanovenie o blokovaní z celého návrhu zákona z dôvodu neprimeranosti výkonu kompetencií úradu. Rovnako navrhuje upraviť aj ďalšie ustanovenia predloženého návrhu.