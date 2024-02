Poslanci ukončili piatkové rokovanie, zídu sa opäť v utorok

Bratislavy 16. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere 11. rokovacieho dňa 9. schôdze venovali návrhu novely z dielne Tomáša Valáška (PS). Navrhuje, aby súčasťou výberu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) bolo verejné vypočutie kandidáta pred Výborom NR SR pre obranu a bezpečnosť. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok (20. 2.) ráno.



Parlament sa v závere piatkového rokovania venoval aj možnému objednávaniu pacientov k lekárom cez zdravotné poisťovne. "Ja týmto zákonom navrhujem, aby sa zaviedla povinnosť pre zdravotné poisťovne zabezpečiť poistencom a poistenkám termín u konkrétnych špecialistov, ak si ho nevedia zabezpečiť sami a požiadajú o to, aby im ho zdravotná poisťovňa zabezpečila," vysvetlil v pléne poslanec Oskar Dvořák (PS), ktorý návrh legislatívy do parlamentu predložil.



V utorok majú poslanci na programe od 9.00 h rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Po jeho prerokovaní by mali následne rokovať o samotnej novele.