Poslanci ukončili piatkové rokovanie, viaceré body na záver prepadli
V pléne totiž neboli prítomní ich predkladatelia alebo spravodajcovia a nemohlo sa tak o nich rokovať.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie 40. parlamentnej schôdze. V závere dňa mnohé body prepadli. V pléne totiž neboli prítomní ich predkladatelia alebo spravodajcovia a nemohlo sa tak o nich rokovať. Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia v utorok (28. 10.). Rokovací deň však začnú o 11.00 h, nie v tradičnom čase o 9.00 h.
Plénum sa takmer celý piatok venovalo návrhu uznesenia k negatívnemu vplyvu rozšírenia systému obchodovania s emisnými kvótami pre budovy a cestnú dopravu na sociálnu a hospodársku situáciu domácností v SR. Je z dielne koalície.
Poslanci okrem toho počas dňa prediskutovali i vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, viaceré koaličné poslanecké návrhy či uznesenie o odsúdení násilných činov na ukrajinských deťoch z dielne PS.
V rokovaní budú zákonodarcovia pokračovať v utorok. Do lavíc sa vrátia o 11.00 h, kedy sa v parlamente zvyčajne hlasuje.
