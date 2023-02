Poslanci ukončili piatok diskusiou o úprave valorizácie dôchodkov

Bratislava 10. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie diskusiou o návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Zmena má priniesť mimoriadne zvyšovanie dôchodkov v čase vysokej inflácie či rozmrazenie valorizácie minimálnych dôchodkov.



Návrh podľa jedného z predkladateľov Erika Tomáša (nezaradený) reaguje na vysoký rast cien v minulom aj tomto roku, na ktorý súčasná vláda nereaguje dostatočne. Dôchodky sa vlani zvyšovali len minimálne a aj v tomto roku valorizácia zaostáva za infláciou, upozornil.



Všetky navrhované zmeny podľa poslanca podporuje aj Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) a jednomyseľne ich schválil tiež sociálny výbor. Návrh je už v druhom čítaní a parlament by o ňom mal definitívne rozhodnúť budúci týždeň. "Neexistuje žiadna vecná prekážka na schválenie tohto zákona. Ak nebude schválený, pôjde len o politikárčenie," myslí si Tomáš.



Poslanci sa opäť zídu budúci týždeň v utorok (14.2.). Začať by mali o 9.00 h ráno mimoriadnou schôdzou NR SR k stíhačkám Mig-29, ktoré by Slovensko mohlo darovať Ukrajine. Následne budú pokračovať prerušenou rozpravou o valorizácii dôchodkov.