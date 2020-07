Bratislava 14. júla (TASR) - Poslanci ukončili piaty rokovací deň deviatej schôdze Národnej rady (NR) SR. Počas dňa sa venovali viacerým vládnym návrhom zákonov, o ktorých rokujú v zrýchlenom režime. Čaká ich ešte niekoľko neprerokovaných bodov programu.



V stredu (15. 7.) by mali poslanci pokračovať v zlúčenej diskusii k viacerým poslaneckým návrhom z dielne ĽSNS a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Popoludní by mali diskutovať o vládnych novelách, ktoré sú aktuálne v druhom čítaní a ktorým sa venujú v zrýchlenom režime. Napríklad novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.



Medzi neprerokovanými bodmi programu aktuálnej schôdze je ešte poslanecký návrh novely zákona o prokuratúre, ktorá upravuje spôsob voľby šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Na júlovej schôdzi by mali zákonodarcovia definitívne rozhodnúť, či a ako sa upraví spôsob výberu a voľby šéfa GP SR. Novelou zákona o prokuratúre by sa mal okrem iného rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu na túto funkciu kandidovať.