Poslanci ukončili pondelkové rokovanie skôr, niektoré body presunuli

Bratislava 9. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili pondelkové rokovanie o takmer dve hodiny skôr, pôvodne mali zasadať až do 20.00 h. Niekoľko bodov programu presunuli na februárovú schôdzu, a tak im ostáva prerokovať už len zopár návrhov. Oznámil to v pléne podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) poverený jej riadením.



Na ďalšiu schôdzu, ktorá sa začína 4. februára, presunuli dva návrhy z dielne klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Takisto presunuli novelu zákona o advokácii z dielne nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka a vládny návrh zákona o krajinnom plánovaní, ktorý je v druhom čítaní.



Žiga oznámil, že na aktuálnej schôdzi ostáva poslancom ešte prebrať novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS, zdravotnícke zákony a návrh koaličného uznesenia o opozičných protestoch zo 17. novembra.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať v utorok (10. 12.) ráno o 8.30 h, keď sa opäť pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). V utorok čaká poslancov aj hlasovanie o doteraz prerokovaných bodoch a personálne voľby. Voliť by mali napríklad členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu.