Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Poslanci ukončili rokovací deň návrhom KDH k zotavovacím podujatiam

Na snímke opozičný poslanec Milan Majerský (KDH). Foto: TASR - Martin Baumann

Chcú ňou docieliť úpravu definície zotavovacieho podujatia.

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Stojí za ňou skupina poslancov za opozičné KDH. Chcú ňou docieliť úpravu definície zotavovacieho podujatia. Navrhli, aby ním bol pobyt až od počtu 30 detí do 16 rokov a na mierne dlhší čas, teda od päť dní a viac.

Touto legislatívnou úpravou chceme predísť nezrovnalostiam a zároveň umožniť organizáciu zotavovacích a iných podujatí podľa v praxi postačujúcich pravidiel,“ priblížili. Upozornili, že súčasný zákon veľmi úzko špecifikuje, čo je zotavovacie podujatie, nedostatočne zohľadňuje počet a vek účastníkov podujatia a za zotavovacie podujatie považuje aj krátkodobé aktivity.

Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok (20. 3.). Rokovať by mali do 14.00 h. Hlasovať by sa v tento deň nemalo. V piatok by poslanci mali aktuálnu schôdzu podľa dohody aj ukončiť.
REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Premiér: Ponechanie príplatkov za sviatky 8. 5. a 15. 9. bolo zámerné