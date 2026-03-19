Poslanci ukončili rokovací deň návrhom KDH k zotavovacím podujatiam
Chcú ňou docieliť úpravu definície zotavovacieho podujatia.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Stojí za ňou skupina poslancov za opozičné KDH. Chcú ňou docieliť úpravu definície zotavovacieho podujatia. Navrhli, aby ním bol pobyt až od počtu 30 detí do 16 rokov a na mierne dlhší čas, teda od päť dní a viac.
„Touto legislatívnou úpravou chceme predísť nezrovnalostiam a zároveň umožniť organizáciu zotavovacích a iných podujatí podľa v praxi postačujúcich pravidiel,“ priblížili. Upozornili, že súčasný zákon veľmi úzko špecifikuje, čo je zotavovacie podujatie, nedostatočne zohľadňuje počet a vek účastníkov podujatia a za zotavovacie podujatie považuje aj krátkodobé aktivity.
Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok (20. 3.). Rokovať by mali do 14.00 h. Hlasovať by sa v tento deň nemalo. V piatok by poslanci mali aktuálnu schôdzu podľa dohody aj ukončiť.
