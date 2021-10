Poslanci ukončili rokovací deň, v závere sa venovali reforme nemocníc

Bratislava 27. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere šiesteho rokovacieho dňa 48. schôdze diskutovali o reforme nemocníc. Prihlásených ostalo zopár rečníkov, diskusia by tak mala ešte počas schôdze pokračovať. Na štvrtok (28. 10.) ráno však majú zákonodarcovia podľa programu naplánované rokovanie o novele zákona o štátnom občianstve, po nej zas návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR.



Vo štvrtok by mali poslanci zároveň skončiť rokovanie skôr ako zvyčajne. Na poslaneckom grémiu sa dohodli, že rokovací deň ukončia po hlasovaní o 11.00 h a že v piatok (29. 10.) rokovať nebudú. Dôvodom sú blížiace sa sviatky.



Zísť by sa tak mali opäť v utorok (2. 11.), keď by sa mali od 9.00 h ráno venovať pätici bodov z dielne rezortu financií vrátane novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. O termínovanie bodov požiadal minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie bol presunutý na ďalšiu riadnu schôdzu parlamentu. Novela zákona sa zaoberá predĺžením možnosti získať sprostredkovateľský bonus a možnosťou vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov „hodných osobitého zreteľa“.