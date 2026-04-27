< sekcia Slovensko
Poslanci ukončili rokovanie, celý deň sa venovali voľbe zo zahraničia
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili deviaty rokovací deň 49. parlamentnej schôdze. Celý deň sa venovali návrhu úpravy voľby zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD. Zatiaľ prebieha diskusia, do ktorej sa poslanci prihlasovali písomne, potom sa bude dať prihlásiť ešte aj ústne.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok (28. 4.). Mali by pokračovať v diskusii k úprave voľby zo zahraničia. V tento deň ich čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Mali by rozhodovať napríklad o novele, ktorá má v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády (ÚV) SR na výstavbu zmeniť dobu udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov zo súčasných desiatich na päť rokov.
