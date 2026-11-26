< sekcia Slovensko
Poslanci ukončili rokovanie, debata bola o trestnom čine prikrmovania
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (27. 11.). Hlasovať sa nebude, najbližšie hlasovanie bude v utorok (1. decembra).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR krátko po 19.00 h ukončili štvrtkové rokovanie 66. schôdze. Diskutovali o návrhu na zrušenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, označovaného aj ako prikrmovanie. Ten predložila skupina koaličných poslancov za SNS, Smer a Hlas ako pozmeňujúci návrh k vládnej novele Trestného poriadku.
V pléne parlamentu k tomuto bodu vystupovali koaliční aj opoziční poslanci. Koalícia zámer zrušenia trestného činu odôvodnila potrebou zosúladiť pojmy úplatok a nenáležitá výhoda. Upozornila na to, že zjednotenie terminológie požaduje aj OECD. Jedna z predkladateliek Zuzana Plevíková (Smer-SD) počas svojho vystúpenia v diskusii hovorila o problematickosti skutkovej podstaty. Upozornila na riziko zneužívania tejto skutkovej podstaty na kriminalizáciu sudcov.
Opozícia návrh kritizovala. Považuje ho za účelový. Obáva sa, že takáto zmena by sa dotkla aj živých káuz. Opozičné PS si myslí, že by priniesla „adresnú“ pomoc v trestných konaniach, ktoré sa týkajú ľudí napojených na koalíciu. „Trestný čin prikrmovania je štandardný. Je dobré, že sme ho zaviedli. (...) Nie je však v poriadku, že ho chceme vypustiť, najmä ak sú tu živé kauzy,“ skonštatovala v rozprave poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Opozičníci zároveň namietali aj to, že koalícia chce túto zmenu presadiť v rámci vládnej úpravy, ktorej cieľom bolo posilniť práva poškodeného v trestnom konaní.
Parlament vo štvrtok o prebratých bodoch nehlasoval. Nebola ani hodina otázok pre členov vlády, ktorá býva štandardne vo štvrtok, keďže aktuálne prebieha mimoriadne schôdza, na ktorej hodiny otázok podľa rokovacieho poriadku nebývajú. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (27. 11.). Hlasovať sa nebude, najbližšie hlasovanie bude v utorok (1. decembra).
V pléne parlamentu k tomuto bodu vystupovali koaliční aj opoziční poslanci. Koalícia zámer zrušenia trestného činu odôvodnila potrebou zosúladiť pojmy úplatok a nenáležitá výhoda. Upozornila na to, že zjednotenie terminológie požaduje aj OECD. Jedna z predkladateliek Zuzana Plevíková (Smer-SD) počas svojho vystúpenia v diskusii hovorila o problematickosti skutkovej podstaty. Upozornila na riziko zneužívania tejto skutkovej podstaty na kriminalizáciu sudcov.
Opozícia návrh kritizovala. Považuje ho za účelový. Obáva sa, že takáto zmena by sa dotkla aj živých káuz. Opozičné PS si myslí, že by priniesla „adresnú“ pomoc v trestných konaniach, ktoré sa týkajú ľudí napojených na koalíciu. „Trestný čin prikrmovania je štandardný. Je dobré, že sme ho zaviedli. (...) Nie je však v poriadku, že ho chceme vypustiť, najmä ak sú tu živé kauzy,“ skonštatovala v rozprave poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Opozičníci zároveň namietali aj to, že koalícia chce túto zmenu presadiť v rámci vládnej úpravy, ktorej cieľom bolo posilniť práva poškodeného v trestnom konaní.
Parlament vo štvrtok o prebratých bodoch nehlasoval. Nebola ani hodina otázok pre členov vlády, ktorá býva štandardne vo štvrtok, keďže aktuálne prebieha mimoriadne schôdza, na ktorej hodiny otázok podľa rokovacieho poriadku nebývajú. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (27. 11.). Hlasovať sa nebude, najbližšie hlasovanie bude v utorok (1. decembra).