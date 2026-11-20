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Poslanci ukončili rokovanie debatou k návrhu PS o financovaní strán
Poslanci sa do lavíc vrátia po víkendovej prestávke v utorok (24. 11.).
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Počas celého piatkového rokovania Národnej rady (NR) SR sa poslanci venovali návrhom z dielne opozičného PS. Prebrať stihli novelu zákona o prokuratúre a rokovací deň ukončili diskusiou k návrhu novely zákona o volebnej kampani.
Novelou zákona o volebnej kampani chce PS meniť aj zákon o politických stranách. Opozičné hnutie chce tak zabezpečiť, aby sa povinnosť viesť osobitný transparentný účet vzťahovala aj na obchodnú spoločnosť, ktorú politická strana založila alebo v ktorej je jediným spoločníkom, ak vynakladá finančné prostriedky na volebnú kampaň. „Tým sa zabezpečí, že stopa verejných a darovaných prostriedkov bude plne sledovateľná od politickej strany cez jej servisnú agentúru až k finálnemu príjemcovi, napríklad poskytovateľovi reklamného priestoru,“ uviedli poslanci PS v dôvodovej správe. V debate vystupovali najmä poslanci PS a Smeru-SD a navzájom opisovali fungovanie a pozadie financovania svojich strán.
Poslanci sa do lavíc vrátia po víkendovej prestávke v utorok (24. 11.). O 8.00 h majú na programe mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Po nej by mala pokračovať riadna 61. schôdza, poslancov na nej čaká aj hlasovanie o úprave voľby zo zahraničia. O 14.00 h sa má začať mimoriadna schôdza, na ktorej budú poslanci rokovať o návrhoch zákonov, ktoré sú v druhom čítaní.
Novelou zákona o volebnej kampani chce PS meniť aj zákon o politických stranách. Opozičné hnutie chce tak zabezpečiť, aby sa povinnosť viesť osobitný transparentný účet vzťahovala aj na obchodnú spoločnosť, ktorú politická strana založila alebo v ktorej je jediným spoločníkom, ak vynakladá finančné prostriedky na volebnú kampaň. „Tým sa zabezpečí, že stopa verejných a darovaných prostriedkov bude plne sledovateľná od politickej strany cez jej servisnú agentúru až k finálnemu príjemcovi, napríklad poskytovateľovi reklamného priestoru,“ uviedli poslanci PS v dôvodovej správe. V debate vystupovali najmä poslanci PS a Smeru-SD a navzájom opisovali fungovanie a pozadie financovania svojich strán.
Poslanci sa do lavíc vrátia po víkendovej prestávke v utorok (24. 11.). O 8.00 h majú na programe mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Po nej by mala pokračovať riadna 61. schôdza, poslancov na nej čaká aj hlasovanie o úprave voľby zo zahraničia. O 14.00 h sa má začať mimoriadna schôdza, na ktorej budú poslanci rokovať o návrhoch zákonov, ktoré sú v druhom čítaní.