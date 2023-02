Poslanci ukončili rokovanie debatou k návrhu na odmenu za voľby

Bratislava 9. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie debatou k návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V diskusii k návrhu budú poslanci pokračovať v piatok (10. 2.) ráno. Do rozpravy sa písomne prihlásili Milan Vetrák (OĽANO), Boris Susko (Smer-SD) a Ondrej Dostál (SaS).



Navrhovaná legislatíva by mala zaviesť odmenu za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu či zníženie kvóra pri miestnom referende. Návrh predložili poslanci za OĽANO.



Poslanci tiež navrhujú znížiť započítanie prednostných hlasov vo voľbách do NR SR a vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch percent na jedno percento, legislatívne upraviť prezidentské voľby poštou či zabezpečiť distribúciu zoznamu kandidátov do domácností aj vo voľbách do orgánov samosprávy.