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Poslanci ukončili rokovanie debatou k novele, týkajúcej sa kajúcnikov
Poslanci sa do lavíc vrátia vo štvrtok (11. 6.).
Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajší rokovací deň 52. schôdze debatou k novele Trestného poriadku, ktorou sa mení aj Trestný zákon. Nová legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti má upraviť a doplniť úpravu, týkajúcu sa spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ich benefitov a podmienok ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Rezort navrhol upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. „Návrh zákona predpokladá - po vzore českej právnej úpravy - benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.
Poslanci sa do lavíc vrátia vo štvrtok (11. 6.). Ráno o 8.00 h ich čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD). Následne sa vrátia k riadnej schôdzi, kde majú pokračovať v rokovaní o novele Trestného poriadku. Popoludní ich čaká tradičná hodina otázok. Parlament vo štvrtok o 17.00 h nebude hlasovať.
Rezort navrhol upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. „Návrh zákona predpokladá - po vzore českej právnej úpravy - benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.
Poslanci sa do lavíc vrátia vo štvrtok (11. 6.). Ráno o 8.00 h ich čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD). Následne sa vrátia k riadnej schôdzi, kde majú pokračovať v rokovaní o novele Trestného poriadku. Popoludní ich čaká tradičná hodina otázok. Parlament vo štvrtok o 17.00 h nebude hlasovať.