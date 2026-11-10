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Poslanci ukončili rokovanie debatou k zákonu o justičných čakateľoch
Parlament bude v rokovaní pokračovať opäť v stredu (11. 11.) ráno od 9.00 h. Okrem legislatívy o justičných čakateľoch majú na programe ďalšie návrhy z dielne MS.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie debatou k zákonu o justičných čakateľoch. Návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR má do právneho poriadku opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Upraviť by sa mali aj s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov.
Opozícia návrh kritizuje. Zuzana Števulová (PS) v rozprave vyhlásila, že v justícii je mnoho iných problémov, na ktoré by sa mal parlament sústrediť. V dôvodovej správe nenašla vyhodnotenie aktuálneho stavu a dôvod, pre ktorý by sme sa mali na Slovensku vrátiť k justičným čakateľom. Argumentuje, že sudcom sa dnes môže stať aj osoba „zvonku“, ktorá splní kritériá a zloží justičnú skúšku, a nielen tí „vychovaní vnútri súdov“. Poslanci za PS preto za návrh nezahlasujú. V debate opakovane vystúpila s kritikou aj Mária Kolíková (SaS). Obáva sa, že sa touto úpravou umožní vstup do justície takým ľuďom, o ktorých sa nič nevie, keďže práve ukončili štúdium. Pripomenula, že napríklad vyšší súdni úradníci si v súčasnosti môžu urobiť justičnú skúšku a posunúť sa kariérne ďalej. Považuje za krok späť neumožniť im urobiť si takúto skúšku.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) reagoval, že návrh pripravovala pracovná skupina zložená zo sudcov súdov rôznej úrovne. Po dvoch rokoch príprav sa podľa jeho slov legislatíva predložila s tým, že „to všetci v rámci justície chcú“.
Právna úprava má podľa MS zamedziť diskriminácii a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých čakateľov. „Justiční čakatelia tak budú získavať potrebné praktické skúsenosti, ktoré im umožňujú lepšie sa pripraviť na náročné povolanie sudcu, čo zvyšuje efektivitu a kvalitu ich práce po vymenovaní do funkcie sudcu. Úpravou právneho postavenia justičných čakateľov sa posilňuje ich postavenie v rámci justičného systému, čím sa zlepšuje ich schopnosť pôsobiť nezávisle a objektívne,“ argumentuje rezort spravodlivosti.
Parlament bude v rokovaní pokračovať opäť v stredu (11. 11.) ráno od 9.00 h. Okrem legislatívy o justičných čakateľoch majú na programe ďalšie návrhy z dielne MS. Poslanci majú o 11.00 h okrem iného hlasovať aj o novele Trestného poriadku, ktorá má meniť systém benefitov pre spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov. V utorok sa totiž nepodarilo odhlasovať postúpenie novely do tretieho čítania.
Opozícia návrh kritizuje. Zuzana Števulová (PS) v rozprave vyhlásila, že v justícii je mnoho iných problémov, na ktoré by sa mal parlament sústrediť. V dôvodovej správe nenašla vyhodnotenie aktuálneho stavu a dôvod, pre ktorý by sme sa mali na Slovensku vrátiť k justičným čakateľom. Argumentuje, že sudcom sa dnes môže stať aj osoba „zvonku“, ktorá splní kritériá a zloží justičnú skúšku, a nielen tí „vychovaní vnútri súdov“. Poslanci za PS preto za návrh nezahlasujú. V debate opakovane vystúpila s kritikou aj Mária Kolíková (SaS). Obáva sa, že sa touto úpravou umožní vstup do justície takým ľuďom, o ktorých sa nič nevie, keďže práve ukončili štúdium. Pripomenula, že napríklad vyšší súdni úradníci si v súčasnosti môžu urobiť justičnú skúšku a posunúť sa kariérne ďalej. Považuje za krok späť neumožniť im urobiť si takúto skúšku.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) reagoval, že návrh pripravovala pracovná skupina zložená zo sudcov súdov rôznej úrovne. Po dvoch rokoch príprav sa podľa jeho slov legislatíva predložila s tým, že „to všetci v rámci justície chcú“.
Právna úprava má podľa MS zamedziť diskriminácii a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých čakateľov. „Justiční čakatelia tak budú získavať potrebné praktické skúsenosti, ktoré im umožňujú lepšie sa pripraviť na náročné povolanie sudcu, čo zvyšuje efektivitu a kvalitu ich práce po vymenovaní do funkcie sudcu. Úpravou právneho postavenia justičných čakateľov sa posilňuje ich postavenie v rámci justičného systému, čím sa zlepšuje ich schopnosť pôsobiť nezávisle a objektívne,“ argumentuje rezort spravodlivosti.
Parlament bude v rokovaní pokračovať opäť v stredu (11. 11.) ráno od 9.00 h. Okrem legislatívy o justičných čakateľoch majú na programe ďalšie návrhy z dielne MS. Poslanci majú o 11.00 h okrem iného hlasovať aj o novele Trestného poriadku, ktorá má meniť systém benefitov pre spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov. V utorok sa totiž nepodarilo odhlasovať postúpenie novely do tretieho čítania.