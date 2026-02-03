< sekcia Slovensko
Poslanci ukončili rokovanie debatou k zákonu o mediálnych službách
Poslanci sa opäť zídu na rokovaní v stredu (4. 2.) ráno od 9.00 h. Počas stredy by sa mali dostať k opozičným návrhom na odvolanie členov vlády.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie debatou k novele zákona o mediálnych službách, ktorou sa by sa mala Rada pre mediálne služby pretransformovať na Národný mediálny úrad. Zmenu predložili poslanci za SNS.
Podľa návrhu by malo ostať zachované postavenie tohto orgánu ako tzv. regulátora. Predsedu úradu by volila NR SR na šesťročné obdobie. Okrem predsedu by mali byť orgánmi úradu podpredseda a rada. Novela podľa predkladateľov upravuje vnútorné usporiadanie a rozhodovacie procesy orgánu štátneho dohľadu v oblasti mediálnych služieb s cieľom „zjednoznačniť zodpovednosť za výkon pôsobnosti, posilniť akcieschopnosť a stabilitu rozhodovacej praxe a súčasne zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti voči verejnosti“.
Poslanci sa opäť zídu na rokovaní v stredu (4. 2.) ráno od 9.00 h. Počas stredy by sa mali dostať k opozičným návrhom na odvolanie členov vlády. Rokovanie o návrhoch je naplánované po hlasovaní o 17.00 h.
