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Poslanci ukončili rokovanie debatou o liekovej reforme

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Archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) si od úpravy sľubuje zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístupu pacientov k liečbe.

Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie debatou o liekovej reforme. Venovali sa totiž novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Tá je v parlamente aktuálne v prvom čítaní, je z dielne rezortu zdravotníctva.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) si od úpravy sľubuje zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístupu pacientov k liečbe.

Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v stredu (10. 6.). Ráno sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Následne budú pokračovať v riadnej schôdzi, vrátiť by sa mali k debate o liekovej reforme.
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