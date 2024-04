Poslanci ukončili rokovanie diskusiou k neziskovým organizáciám

Bratislava 23. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere 5. rokovacieho dňa 12. schôdze venovali návrhu novely o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Predložila ho skupina poslancov z koaličnej SNS. Navrhuje v nej, aby sa organizácie, prijímajúce financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok, označovali ako organizácie so zahraničnou podporou.



V novele chcú predkladatelia presadiť napríklad rozšírenie obsahu výročnej správy neziskovej organizácie. "Zámerom zavedenia povinnosti je zverejňovať informácie o darcoch, prispievateľoch a veriteľoch, ktorých dary, príspevky či pôžičky jednotlivo alebo v úhrne za kalendárny rok presiahnu sumu 5000 eur," ozrejmili v dôvodovej správe. Zmeny odôvodnili potrebou zabezpečenia vyššej miery transparentnosti a zodpovednosti v oblasti financovania neziskových organizácií.



Opoziční poslanci návrh skritizovali. Novela podľa nich spochybňuje dôveryhodnosť neziskových organizácií a "ostrakizuje" ich. Upozornili aj na možný rozpor legislatívy s Ústavou SR či európskym právom. "Je to právny paškvil. Návrh je v rozpore s ústavou, v rozpore s právom EÚ a v zásade neprináša vôbec nič dobré a hodnotné," poznamenala v rozprave poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS). Financovanie organizácií je podľa nej v súčasnosti dostatočne transparentné a dostatočná je podľa nej aj kontrola.



Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia opäť v stredu (24. 4.) o 9.00 h. V stredu poobede by mali podľa programu rokovať o viacerých bodoch, napríklad o novele zákona o dani z pridanej hodnoty či novele zákona o cenných papieroch a investičných službách.