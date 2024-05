Poslanci ukončili rokovanie diskusiou k návrhu o výrube stromov

Bratislava 21. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie diskusiou k vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Z návrhu vyplýva, že postupy pri výrube drevín sa majú zjednodušiť. Opozícia kritizovala zmeny, ktoré prišli z rokovania parlamentného výboru.



Návrh rieši vyžadovanie súhlasu na výrub stromov, odráža sa od obvodu jeho kmeňa. Taraba ozrejmil, že na výbore prijali pozmeňujúci návrh, ktorým sa znižuje potrebná šírka obvodu kmeňa pre stromy, ktoré môžu byť odstránené. Na výbore poslanci prijali aj zmenu, podľa ktorej bude mať štátna ochrana prírody do 15 dní právo pozastaviť výrub. "Bude povinnosť ho nahlásiť. V prípade, že sa tam budú nachádzať vzácne biotopy alebo chránená zóna, bude v lehote do 15 dní možné výrub pozmeniť," ozrejmil s tým, že nejde o drancovanie prírody, to označil za nezmysel. Ak je problém s návrhom v jeho aktuálnej podobe, Taraba je ochotný posunúť hlasovanie na jún. To ocenila Tamara Stohlová (PS). Tento čas treba podľa nej využiť napríklad na diskusiu so samosprávami.



Návrh kritizuje aj Alojz Hlina (SaS). Považuje za zlú procesnú formu návrhu aj jeho "uháňanie". Mysli si, že sa predkladatelia pri ňom schovávajú za medveďa a poľnohospodárov.