Poslanci ukončili rokovanie diskusiou k adresnej energopomoci
Denisa Saková (Hlas-SD) na štvrtkovom rokovaní k diskusii o adresnej energopomoci spresnila, že vláda určí, do akej hranice príjmu a v akom rozsahu bude táto pomoc poskytovaná.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie 39. schôdze diskusiou k návrhu zákona o adresnej energopomoci. O návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť o ňom by sa teda malo už na aktuálnej schôdzi.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na štvrtkovom rokovaní k diskusii o adresnej energopomoci spresnila, že vláda určí, do akej hranice príjmu a v akom rozsahu bude táto pomoc poskytovaná, teda bude môcť pružne reagovať na to, ako sa ceny energií hýbu na trhu a aké budú potreby slovenských domácností. Adresná energopomoc sa bude minimálne raz ročne prehodnocovať automatickým výpočtom, kto má a nemá na ňu nárok. Financovaná by mala byť v budúcom roku z eurofondov, pričom premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že to bude na úrovni 435 miliónov eur.
Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok (26. 9.). Pokračovať majú v diskusii o návrhu zákona o adresnej energopomoci. Následne by sa mali venovať návrhu uznesenia k vykonaniu auditu čerpania dotácií a grantov, ktorý predložila koalícia. Parlament v piatok o 11.00 h čaká aj hlasovanie, hoci zvyčajne sa v piatky nehlasuje. Poslanci by mali na ňom definitívne rozhodnúť aj o vládnej novele ústavy.
