Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o zriadení vyšetrovacieho výboru

Bratislava 22. októbra (TASR) - Doterajšia kontrolná činnosť výborov Národnej rady (NR) SR by sa mohla rozšíriť o vyšetrovacie právomoci. Vyplýva to z návrhu ústavného zákona z dielne opozičného OĽaNO. O návrhu diskutovali poslanci NR SR v závere piateho rokovacieho dňa 51. schôdze parlamentu.



OĽaNO tiež navrhuje umožniť zriadenie dočasného vyšetrovacieho výboru. Hnutie to navrhuje v novele rokovacieho poriadku NR SR a trestného zákona. Úlohou takéhoto výboru by malo byť vyšetrenie vecí verejného záujmu.



"Cieľom návrhu ústavného zákona je rozšíriť doterajšiu kontrolnú činnosť výborov NR SR a priznať im aj vyšetrovacie právomoci najmä z dôvodu, že je to jediná schodná cesta, ako riešiť kauzy, keď si orgány činné v trestnom konaní nerobia svoju prácu," tvrdia poslanci OĽaNO v predloženej dôvodovej správe. Poukázali pritom na aktuálne kauzy, ktoré podľa ich slov naznačujú prepojenie štátnej moci a justície s mafiou, ako aj účasť na korupčných trestných činoch a zneužívaní právomoci verejného činiteľa.



Parlament by mal v zmysle návrhu poslancov zriadiť vyšetrovací výbor obligatórne alebo fakultatívne. Obligatórne vtedy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov. Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou procesu jeho zriadenia má byť aj presné vymedzenie veci verejného záujmu, ktorá má byť vyšetrená, a tiež určenie lehoty, v ktorej predloží výbor parlamentu správu o výsledku.



Desiati členovia vyšetrovacieho výboru majú byť volení NR SR na základe paritného zastúpenia politických strán, pričom päť by malo byť koaličných a päť opozičných. O konečnej vine a treste má rozhodovať vždy súd, orgány verejnej moci by mali mať povinnosť poskytnúť výboru pri vyšetrovaní potrebnú súčinnosť.



V novele rokovacieho poriadku zas OĽaNO poukázalo na význam dočasných vyšetrovacích výborov. Vidí ho v objasnení stavu veci verejného záujmu, ako aj znovuzískaní dôvery verejnosti.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať v stredu (23. 10.) o 9.00 h návrhmi zákonov z dielne ministerstva vnútra. Na programe majú novelu zákona o cestnej premávke, ako aj návrh zaviesť občianske preukazy pre deti do 15 rokov. Diskutovať majú aj o novele živnostenského zákona a o návrhu predĺžiť moratórium na prieskumy na 50 dní pred voľbami. Poslanci majú tiež v stredu poobede prerokovať Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR.