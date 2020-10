Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o zavedení pamätných dní

Bratislava 22. októbra (TASR) - Diskusiou k zavedeniu nových pamätných dní ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR tretí rokovací deň 16. schôdze parlamentu. Debatovali tiež o návrhu, aby sa Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, ktorý je 28. októbra, opäť zaradil k štátnym sviatkom. V súčasnosti si na Slovensku pripomíname päť štátnych sviatkov, schválením novely v druhom čítaní by ich bolo šesť.



Poslanci OĽANO navrhujú rozšíriť zoznam pamätných dní o 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Ďalšou novelou chcú doplniť do zoznamu pamätných dní 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968.



V diskusii o návrhoch pamätných dní majú poslanci pokračovať aj v piatok (23. 10.). Počas štvrtka poslanci rokovali o vládnych návrhoch, ktoré boli v skrátenom legislatívnom konaní, prebrali aj niekoľko poslaneckých návrhov zákonov. O viacerých vládnych návrhoch však ešte nerokovali, keďže niektorí ministri nemohli prísť do Národnej rady SR vzhľadom na rokovanie ústredného krízového štábu.