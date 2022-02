Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o zmenách ústavy pre referendum

Bratislava 10. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili šiesty rokovací deň 55. schôdze diskusiou o zmenách Ústavy SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Návrh predložil poslanec za Sme rodina Miloš Svrček.



Novelou chce Svrček umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu ústavným zákonom aj referendom. Okrem iného navrhuje, aby sa referendum o skrátení volebného obdobia nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. V zmysle návrhu by mal v prípade úspešného referenda predseda NR SR vyhlásiť voľby do parlamentu do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.



Svrček v pléne podčiarkol, že inštitút referenda dáva občanom jedinečnú možnosť podieľať sa priamo na správe vecí verejných. V súvislosti s možným zneužívaním referenda o predčasných voľbách by sa podľa neho dalo uvažovať do budúcna o zvýšení počtu podpisov potrebných na jeho vyhlásenie. Možnosť vidí aj v tom, že v prípade zamietavého výsledku referenda o skrátení volebného obdobia NR SR by sa už opätovne v tom istom volebnom období konať nemohlo. Priestor na diskusiu o tom vidí v druhom čítaní.



Poslanci by mali v diskusii pokračovať v piatok (11. 2.) po bodoch, ktoré sú termínované na 9.00 h. Ide o správy kontrolných výborov. Plénum si tiež odsúhlasilo, že v piatok hlasovať poslanci nebudú. O prerokovaných bodoch by tak mali rozhodnúť až v utorok (15. 2.).