Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o zmenách v 13. dôchodku

Bratislava 17. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili druhý rokovací deň 12. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Jeho cieľom sú hlavne zmeny v nastavení 13. dôchodku. Rozpravu v druhom čítaní ešte neukončili a vrátia sa k nej, keď prejdú najbližšie terminované body. Koaličná poslankyňa Zdenka Mačicová (Hlas-SD) v závere dňa predložila k novele pozmeňujúci návrh, ktorým sa novým spôsobom upravuje nárok na vznik predčasného dôchodku.



Na základe novely nemá byť už 13. dôchodok sociálnou dávkou a od tohto roka sa stane novou dôchodkovou dávkou. Vyplácať sa má v decembri, a to vo výške priemernej mesačnej penzie pre každú skupinu dôchodcov. Nárok na 13. dôchodok majú mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca SP, ako aj tí, ktorým penziu vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu.



Na štvrtok ráno (18.4.) majú poslanci terminované viaceré body. Začať by mali návrhom na zmeny v zložení výborov, voľbu overovateľa a vymenovanie náhradného člena stálej delegácie NR SR. Nasledovať bude séria návrhov z dielne podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD). O dovtedy prerokovaných bodoch by mali hlasovať tradične o 11. hodine.