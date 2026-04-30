Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026
< sekcia Slovensko

Poslanci ukončili rokovanie, do lavíc sa vrátia v pondelok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok poobede ukončili rokovací deň. Urobili tak po hodine otázok. Takýto postup si odsúhlasili počas týždňa. Do lavíc sa vrátia až na budúci týždeň. V piatok 1. mája sa nerokuje, keďže je štátny sviatok a deň pracovného pokoja.

V schôdzi sa bude pokračovať od pondelka (4. 5.). Začínať sa má správami o plnení úloh Vojenského spravodajstva a o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Sú vyhradené a rokuje sa o nich v neverejnom režime.

Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) v závere štvrtkového dňa vyzval zamestnancov Kancelárie NR SR, aby vykonali opatrenia na zabezpečenie pondelkového neverejného rokovania. „Vrátane zamedzenia úniku informácií z rokovacej sály,“ povedal. Poslancom pripomenul, že počas neverejnej časti musia mať vypnuté telefóny a komunikačné prostriedky. „Ideálne si ich do sály ani nenoste,“ odkázal im.

Najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok (5. 5.). Poslanci by vtedy mali rozhodovať napríklad o tom, či koaličný návrh k úprave voľby do zahraničia posunú do druhého čítania.
