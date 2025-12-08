< sekcia Slovensko
Poslanci ukončili rokovanie, naďalej sa bavia o zmene ÚOO na nový úrad
Návrh vlády je aktuálne v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili pondelkové rokovanie 43. schôdze debatou o návrhu vlády na zriadenie nového úradu namiesto súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Ten je aktuálne v druhom čítaní. Rokuje sa o ňom v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy je ešte prihlásených viacero rečníkov písomne, následne sa bude dať prihlásiť aj ústne.
Zákonodarcovia tomuto bodu venovali veľkú časť rokovacieho dňa. Tibor Gašpar (Smer-SD) v pléne podvečer predstavil pozmeňujúci návrh k zákonu z dielne koalície. Ten rieši okrem iného preskúmavanie ochrany chráneného oznamovateľa. Opozícia ho kritizovala. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) si myslí, že návrh oslabuje postavenie oznamovateľov korupčnej činnosti a posilňuje postavenie potenciálnych korupčníkov.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v utorok (9. 12.). Pokračovať by mali v debate o návrhu na transformáciu ÚOO na nový úrad. V utorok ich čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch.
