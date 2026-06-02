Poslanci ukončili rokovanie novelou Civilného sporového poriadku
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie aktuálnej riadnej schôdze diskusiou o novele Civilného sporového poriadku. Úprava je v parlamente v druhom čítaní, stojí za ňou ministerstvo spravodlivosti.
Poslanci budú v riadnej schôdzi pokračovať od stredy (3. 6.) rána. Deň by mali zákonodarcovia odštartovať návrhmi z dielne ministerstva dopravy. Na popoludnie o 13.15 h je naplánovaná mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie.
