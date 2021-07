Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o športe, zídu sa opäť ráno

Bratislava 25. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili rokovanie diskusiou k novele zákona o športe, ktorá súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Zísť sa majú opäť ráno o 9.00 h, kedy majú hlasovať o bodoch prerokovaných na tejto schôdzi.



Definitívne by mali rozhodnúť aj o novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.



Diskusia bola v závere rokovania pokojnejšia. Viac poslancov sa zapojilo len do debaty o výstavbe nájomných bytov. Po tom, ako si plénum dohodlo hlasovanie až na ráno, ostalo totiž v rokovacej sále minimum poslancov.