Poslanci ukončili rokovanie o niečo skôr, debatovali o zmene ÚOO
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ukončil rokovanie skôr, o 15.00 h, počas vystúpenia opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS).
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie debatou k návrhu vlády zriadiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ukončil rokovanie skôr, o 15.00 h, počas vystúpenia opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS). Ešte predtým ho Gašpar upozornil, aby sa vyjadroval slušne v rámci rokovacieho poriadku. Keďže podľa Gašpara v nevhodnom vystúpení Hlina pokračoval a nehovoril k predmetu prerokúvanej veci, podpredseda NR SR prerušil schôdzu. Pôvodne mal parlament rokovať do 16.00 h.
Hlina v rozprave hovoril slová o „žraní“, čo prekážalo Gašparovi. Obhajoval sa, že je to normálny výraz a nie je to vulgarizmus.
Návrh zákona, ktorým sa mení Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, je v druhom čítaní. Parlament ho preberá v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy ešte ostalo prihlásených písomne približne 20 poslancov. Tomuto návrhu sa venovali poslanci celé piatkové rokovanie.
Poslanci budú v 43. schôdzi pokračovať netradične už od pondelka (8. 12.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Zídu sa od 9.00 h. V pondelok budú rokovať do 20.00 h s hodinovou obedňajšou prestávkou. Nebudú však hlasovať.
