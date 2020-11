Poslanci ukončili rokovanie správou o činnosti GP za rok 2019

Bratislava 26. novembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje za rok 2019 celkovo 61.229 nápadov spisov v trestných registroch. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 3051. Vybavených spisov bolo v roku 2019 celkovo 67.011, čo je o 3404 menej než rok predtým. Medziročne klesol aj počet obžalovaných osôb o 2346. Vyplýva to zo Správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR. Parlament sa ňou zaoberal v závere štvrtkového rokovania. Správu prišiel do pléna odprezentovať námestník generálneho prokurátora Jozef Szabó.



"V porovnaní s rokom 2018 a tiež predchádzajúcim obdobím aj v roku 2019 pokračoval trend poklesu nápadu nových trestných vecí v trestných registroch, ktorý sa úmerne odzrkadlil aj v poklese počtu vybavených vecí či počtu stíhaných a obžalovaných osôb," skonštatovala prokuratúra. Napriek poklesu počtu vybavených trestných vecí bol podľa jej slov zachovaný pozitívny trend pomeru vybavených vecí k nápadu nových, a to v prospech vybavených veci.



Plénum vo štvrtok schválilo novelu zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce, podľa ktorej sa "zmrazí" minimálny dôchodok. Od budúceho roka sa zároveň na Slovensku zruší oslobodenie 13. a 14. platov od sociálnych odvodov. Poslanci tiež schválili, že na Slovensku vzniknú dve nové dotačné schémy, ktoré majú podporovať plnenie funkcií rodiny a dobrovoľníctvo. Súčasne odobrili zmeny v tzv. obedoch zadarmo v školách. Alternatívou k tomu by mal byť daňový bonus.



Vo štvrtok tiež poslanci schválili jednorazový príspevok vo výške 1989 eur pre veteránov protikomunistického odboja a ich príbuzných. Zvýši sa im tiež príplatok k dôchodku zo súčasných piatich na desať eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody.



Piatkové rokovanie (27. 11.) by mali poslanci začať návrhmi na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a novele zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Následne by malo plénum prerokovať správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2019.