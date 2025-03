Poslanci ukončili rokovanie vyhlásením výsledkov personálnych volieb

Bratislava 26. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie po 22.30 h vyhlásením výsledkov personálnych volieb. Išlo o voľby členov do rád viacerých inštitúcií, zvoliť sa ich podarilo po niekoľkomesačnom odkladaní hlasovania.



Poslanci sa do lavíc vrátia opäť vo štvrtok (27. 3.) o 9.00 h. Prebrať majú novelu zákona o štátnej službe z dielne rezortu školstva, nasledovať bude druhé čítanie k návrhu reformy záchrannej zdravotnej služby, o ktorej poslanci rokujú v skrátenom režime. Na programe majú tiež vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.



Popoludní od 14.00 h čaká poslancov tradičná hodina otázok a po nej sú na programe návrhy z dielne ministerstva pôdohospodárstva. V popoludňajšom hlasovaní by mal parlament odhlasovať novely týkajúce sa podpory športu, ktoré sa nepodarilo schváliť na konci minulého roka.