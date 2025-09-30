Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci ukončili rokovanie vyrovnávacími opatreniami na školách

Rokovanie NRSR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Návrh legislatívy by mal školám umožniť implementovať opatrenia, ktoré cielene podporia študentov so znevýhodneným postavením.

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie diskusiou k opozičnému návrhu zaviesť na stredných a vysokých školách tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia. Tie by mali viesť k odstráneniu znevýhodnení na základe rasového alebo etnického pôvodu, rodu, pohlavia, veku či zdravotného postihnutia. Predložili ho poslankyne za PS.

V závere utorkového rokovania oznámil podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) presunutie viacerých bodov programu na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa začína 14. októbra. Dodal, že na presunutí sa koalícia dohodla s predkladateľmi. Ide zväčša o opozičné i koaličné poslanecké návrhy zákonov. Poslanci budú v rokovaní na tejto schôdzi pokračovať v stredu (1. 10.) ráno od 9.00 h.
