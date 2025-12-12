< sekcia Slovensko
Poslanci ukončili schôdzu, mnoho bodov presunuli na ďalšiu
Poslanci sa na tejto schôdzi nedostali k vetovanému zákonu o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR piatkovým dopoludňajším hlasovaním ukončili 43. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 25. novembra. Na programe mali ešte mnoho neprediskutovaných bodov. Tie sa presunú na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára.
Poslanci sa na tejto schôdzi nedostali k vetovanému zákonu o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini. Diskutovať sa o ňom malo pôvodne ešte v júni. Parlament sa na tejto schôdzi nevenoval ani ďalšej vetovanej legislatíve, a to novele zákona o hazarde.
Na rad neprišli ani viaceré poslanecké návrhy. Nediskutovalo sa napríklad ani o úprave rokovacieho poriadku parlamentu. Neprebrali sa ani opozičné návrhy na odvolanie niektorých ministrov ani návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Presun odvolávaní si odsúhlasili poslanci ešte počas týždňa.
