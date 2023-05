Poslanci ukončili schôdzu skôr, o prerokovaných bodoch nehlasovali

Bratislava 25. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili aktuálnu 90. schôdzu skôr. O prerokovaných desiatkach návrhov nehlasovali. Podľa slov predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) ich presunú na ďalšiu riadnu schôdzu, tá sa má začať 13. júna.



Návrh na ukončenie schôdze predložila šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Za hlasovalo 89 zo 135 prítomných poslancov, proti bolo 41 poslancov, traja sa zdržali a dvaja nehlasovali.



Zemanová pri návrhu argumentovala situáciou v pléne. Poslanci mali o prerokovaných bodoch z uplynulých dní hlasovať o 17.00 h. V úvode hlasovania však do programu pribudol nový bod, a to uznesenie k hlasovacím právam SR v inštitúciách Európskej únie (EÚ). Následne schôdzu prerušili, aby mohol zasadnúť výbor. Po prestávke už plénum o uznesení nerokovalo a schôdzu poslanci ukončili.



Šéfka klubu SaS hovorí o totálnom chaose v pléne. Po ukončení rokovania vysvetlila, že pri novom uznesení nie je známy možný vplyv na fungovanie vlády. Argumentuje aj presunom niektorých bodov ako úprava paragrafu 363, životných partnerstiev či novela zákona o turistických trasách. Zároveň poukázala na vplyv niektorých návrhov na štátny rozpočet.



Predseda parlamentu považuje za dobré, že do programu zaradili nové uznesenie. Dodal, že sa o ňom ešte bude rokovať a dá sa ním do budúcna zabrániť niektorým problémom. Tým, že sa o viacerých bodoch nehlasovalo, sa podľa neho uchránil aj štátny rozpočet. Prvé čítania o viacerých bodoch sa presunú na júnovú schôdzu, ktorá je poslednou riadnou schôdzou tohto volebného obdobia. Kollár naznačil aj možné iniciatívy niektorých poslancov na zvolanie mimoriadneho rokovania k zákonom, aby sa ešte stihli schváliť do volieb. V lete sa však plánuje aj rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení v pléne NR SR. Podotkol, že mimoriadne rokovania by sa tak konali v historickej budove NR SR a hlasovalo by sa aklamatívne.



Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič s predčasným ukončením schôdze nesúhlasí. "Nebol tam podľa mňa žiadny chaos, len niekomu sa chcelo silou mocou ublížiť hnutiu OĽANO, lebo my sme tam mali asi 40 návrhov zákonov," komentoval.



Líder Smeru-SD Robert Fico považuje rozhodnutie prerušiť schôdzu v tomto okamihu za správne. "Keď treba, sme pripravení aj skôr rokovať, ako je riadna schôdza v júni. Nech vyberú zákony, ktoré sú pre Slovensko dôležité," skonštatoval s tým, že na schôdzi sa namiesto vážnych problémov riešili iba individuálne problémy poslancov.



Nezaradený poslanec a expremiér Eduard Heger skonštatoval, že kľúčové boli vládne návrhy. "Tie najdôležitejšie boli odrokované. Zarezali sme kampaňové návrhy, lebo sme ich nepovažovali za správne," podotkol.



Poslanci mali v závere 90. schôdze rozhodnúť napríklad o zakotvení práva na hotovosť v Ústave SR či o uznesení, podľa ktorého by vláda musela predložiť návrh štátneho rozpočtu v skoršom termíne. Hlasovať malo plénum aj o posunutí viacerých návrhov do druhého čítania. Napríklad o úprave paragrafu 363 Trestného poriadku, o fungovaní obecných polícií a ďalších.