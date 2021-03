Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie skôr ako zvyčajne

Bratislava 18. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili tretí rokovací deň 25. schôdze skôr ako zvyčajne. Do poslaneckých lavíc sa opäť vrátia v piatok (19. 3.) o 9.00 h. Plénum ukončilo štvrtkové rokovanie hlasovaním o prerokovaných bodoch.



Poslanci vo štvrtok podvečer opätovne nezvolili predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VOS). Na pozíciu kandidoval opäť Marian Kotleba (ĽSNS). V tajnej voľbe nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Zo 111 platných hlasov za Kotlebu hlasovalo 40 poslancov.



Plénum by sa malo v piatok zaoberať vládnym návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Návrh, ktorý zaradili do programu aktuálnej schôdze, počíta s vytvorením schémy pomoci pre oblasť cestnej dopravy. Vláda navrhuje, aby parlament prerokoval právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní.



V piatok budú zároveň poslanci od 13.00 h rokovať o uznesení vychádzajúcom z petície Za klímu, za budúcnosť. NR SR má o petícii rokovať symbolicky v deň celosvetového klimatického štrajku.