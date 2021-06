Poslanci ukončili tretí rokovací deň 32. schôdze

Bratislava 22. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili tretí rokovací deň 32. schôdze parlamentu. V závere dňa sa venovali návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.



Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa schválením legislatívy mohli znížiť dôchodky. Koaliční poslanci pri legislatíve hovoria o zabezpečení spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.



Poslanci by mali pokračovať v rokovaní v stredu (23. 6.) ráno. Na programe schôdze majú ešte viacero návrhov, napríklad novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Návrh upravuje pôsobenie asistentov poslancov. Mohli by nimi byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). A to za predpokladu, že sú zároveň aj jediným spoločníkom a konateľom v nich.



V stredu by mali zákonodarcovia hlasovať len dopoludnia o 11.00 h. Popoludňajšie hlasovanie by nemalo byť. Poslanci si totiž odsúhlasili zmeny v časoch hlasovaní na najbližšie dni.