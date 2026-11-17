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Poslanci ukončili utorkové rokovanie úpravou k lesným materským školám
Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (18. 11.).
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie úpravou z dielne opozičného PS, ktorá sa týka lesných materských škôl. Jej cieľom je vytvoriť právny rámec na ich integráciu do siete škôl a školských zariadení.
Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (18. 11.). Rokovať sa bude v štandardnom režime, a teda od 9.00 do 19.00 h. Uskutočniť sa má aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Hlasovať sa má o viacerých opozičných poslaneckých návrhoch. Rovnako aj o viacerých návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. Medzi nimi je napríklad novela Ústavy SR. Tá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania.
Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (18. 11.). Rokovať sa bude v štandardnom režime, a teda od 9.00 do 19.00 h. Uskutočniť sa má aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Hlasovať sa má o viacerých opozičných poslaneckých návrhoch. Rovnako aj o viacerých návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. Medzi nimi je napríklad novela Ústavy SR. Tá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania.