Poslanci ukončili utorkové rokovanie diskusiou k psychotestom

Bratislava 11. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie pléna diskusiou k návrhu novelizácie Ústavy SR, ktorý predložili nezaradení poslanci Milan Mazurek, Miroslav Suja a Ondrej Ďurica. Chcú, aby bol za člena vlády vymenovaný len ten občan, ktorý je duševne spôsobilý. Pred vymenovaním by podľa nich mal absolvovať psychologické vyšetrenie duševnej spôsobilosti na výkon tejto funkcie.



"Aktuálny politický vývoj, najmä po parlamentných voľbách v roku 2020, a neštandardné správanie sa niektorých členov vlády vrátane jej bývalého predsedu jednoznačne poukazujú na nutnosť otvorenia otázky preukazovania duševnej spôsobilosti vládnych činiteľov," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.



Psychologické vyšetrenie duševného stavu budúcich členov vlády by mal podľa návrhu posudzovať klinický psychológ. "Samotný test by mal spĺňať vyššiu mieru obtiažnosti, respektíve špecifickosti, ako je napríklad kombinácia testu osobnosti a testu výkonnosti," uviedli predkladatelia, ktorí nedávno odišli z ĽSNS.



Poslanci budú pokračovať v rokovaní 28. schôdze v stredu (12. 5.) od 9.00 h.