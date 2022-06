Poslanci ukončili utorkové rokovanie, v stredu majú voliť šéfa RTVS

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere utorkového rokovania venovali novele zákona o zdravotnej starostlivosti. V stredu (29. 6.) od 9.00 h by mali pokračovať v riadnej 66. schôdzi.



Rokovať by mali ešte o bodoch programu, ktorým prepadlo poradie. Okrem hlasovania o viacerých návrhoch čaká zákonodarcov aj voľba nového generálneho riaditeľa RTVS. Vyberať majú z ôsmich kandidátov.



Popoludní čaká plénum ešte mimoriadna schôdza, na ktorej by mal odvolávaniu čeliť šéf rezortu pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Inicioval ju opozičný Smer-SD. Dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi je podľa predloženého návrhu pasivita ministra pri presune štátnych lesných pozemkov v chránených územiach do správy Štátnej ochrany prírody SR, netransparentné nakladanie s financiami pri dotáciách na opatrenia súvisiace s africkým morom ošípaných a nízka pomoc slovenským prvovýrobcom potravín.