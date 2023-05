Poslanci ukončili utorkové rokovanie,pokračovať budú v stredu o 8.00 h

Bratislava 23. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili 13. rokovací deň 90. schôdze. V závere sa venovali návrhu zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov i novele vodného zákona. Prerokovať stihli aj zmeny v zákone o nájme poľnohospodárskych pozemkov a tiež novelu zákona o pohrebníctve.



V rokovaní by mali zákonodarcovia pokračovať v stredu (24. 5.) od 8.00 h, venovať by sa mali ďalším poslaneckým návrhom. Predpoludním o 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch, keďže v utorok popoludní sa nehlasovalo. Zároveň si plénum odsúhlasilo, že bude rokovať večer o hodinu dlhšie, teda do 20.00 h.