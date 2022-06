TASR prináša profil nového generálneho riaditeľa RTVS.



Ľuboš Machaj sa narodil 29. apríla 1954 v Bratislave. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK), kde študoval na katedre estetická výchova a slovenčina, nastúpil v roku 1978 do Československého rozhlasu v Bratislave. Začínal ako dramaturg v Hlavnej redakcii hier pre deti a mládež, potom pôsobil ako redaktor a moderátor relácie Pozor, zákruta!. V roku 1984 sa vrátil na pozíciu dramaturga rozprávkových hier, v ktorej pôsobil do roku 1990.



V rokoch 1990 až 1993 bol riaditeľom Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, odkiaľ odišiel do Radia Twist, kde zastával post programového riaditeľa. V rokoch 2003 - 2006 bol šéfdramaturgom druhého programu Slovenskej televízie (STV). V roku 2006 zamieril opäť do Slovenského rozhlasu (SRo) na pozíciu riaditeľa sekcie programu.



Po spojení SRo a STV zastával v roku 2011 v RTVS post riaditeľa programu v STV. Od roku 2011 externe spolupracuje s RTVS na príprave programov ako napríklad Čo sa stalo s Robom Rothom, Bola raz jedna povesť alebo SK Dejiny.

Bratislava 30. júna (TASR) - Novým generálnym riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho do funkcie zvolili vo štvrtkovom hlasovaní. Za Machaja hlasovalo 89 poslancov zo 122 prítomných. Proti bolo 12, zdržalo sa 21 poslancov. Parlament vyberal šéfa medzi Machajom a súčasným šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Výsledky oznámili v pléne NR SR. Rezníka vo voľbe podporilo 29 poslancov, proti bolo 49, zdržalo sa 44.Telerozhlas bude Machaj viesť najbližších päť rokov, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) informoval, že funkčné obdobie mu začína plynúť 2. augusta.Machaj v minulosti zastával manažérske pozície, v RTVS bol na na poste programového riaditeľa televízie i rozhlasu, s RTVS naďalej externe spolupracuje, podieľa sa dramaturgicky na programe Trojky.O funkciu riaditeľa RTVS sa pôvodne uchádzalo osem kandidátov, ešte pred voľbou sa kandidatúry vzdal Daniel Živica. Plénum teda v stredu (29. 6.) vyberalo zo siedmich kandidátov, okrem Machaja a Rezníka kandidovali Tibor Búza, Peter Janků, Vladimír Seman, Peter Badač a Ivan Golian. Do štvrtkovej opakovanej voľby postúpili Machaj a Rezník.Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš verí, že príchodom nového riaditeľa sa uvoľní napätá atmosféra v RTVS. Vníma to ako ďalší koaličný úspech. Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) označil Machaja za slušného človeka s morálnym kreditom. Dodal, že Machaj označil za svoju prioritu deeskaláciu napätia v RTVS a sľubuje aj zlepšenie spravodajstva či viac boja proti dezinformáciám.Čekovský by do budúcna podporil čo najväčšie odpolitizovanie voľby šéfa RTVS. Verejnú voľbu a expertnú komisiu, ktorú zriadil výbor, označil za dobré kroky smerom k väčšej transparentnosti voľby. "," povedal na tlačovej konferencii. Financovanie telerozhlasu musí byť podľa Čekovského zastabilizované, dodal, že v súčasnosti je rozdrobené, sú tam napríklad výpadky koncesií. Necháva na novom riaditeľovi, aby diskusiu na tému financovania otvoril.Šipoš informoval, že na zasadnutí klubu OĽANO sa budú venovať tým členom, ktorí sa snažili konať individuálne. Povedal to v súvislosti s tým, že György Gyimesi (OĽANO) vo štvrtok nehlasoval a v stredu (29. 6.) podporil Rezníka.