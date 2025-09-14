< sekcia Slovensko
Poslanci v schôdzi pokračujú od utorka, debata bude aj o konsolidácii
Plénum sa má vrátiť aj k novele rokovacieho poriadku NR SR, ktorú podali zástupcovia koaličných strán.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od utorka (16. 9.) pokračovať v rokovaní na 39. parlamentnej schôdzi. Na programe majú stále množstvo neprerokovaných bodov. Budú okrem iného ďalej diskutovať o balíčku konsolidačných opatrení na budúci rok. Vrátiť by sa mali tiež k debate o novele rokovacieho poriadku parlamentu. V utorok poobede ich zase čaká balík školských zákonov.
V pléne sa zatiaľ diskutuje len o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Konsolidačné opatrenia tento týždeň schválila vláda, patria medzi ne zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanenie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov.
Parlament sa má zaoberať aj ďalšími vládnymi legislatívnymi návrhmi. Na programe je napríklad balík zákonov z dielne ministerstva školstva. Tie majú priniesť viaceré zmeny, navrhuje sa napríklad rozšírenie dôvodov na zníženie normatívneho príspevku školám. Zaviesť by sa malo aj povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti od septembra 2027 a o rok na to aj pre trojročné. Rezort chce tiež presadiť možnosť slovného hodnotenia učiteľmi aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka.
Súčasťou programu je i definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy. To je naplánované na 25. septembra o 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.
Na tejto schôdzi by sa malo definitívne rozhodnúť o novele zákona o verejných vodovodoch z dielne envirorezortu. Má sa ňou okrem iného zaviesť pre štát predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Na rokovaní je tiež novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Jej cieľom je prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie. Vypustiť by sa z nej mohlo opozíciou kritizované ustanovenie, ktoré malo umožniť ľahšie povolenie výstavby zjazdoviek, vlekov či hotelov v národných parkoch.
Poslancov na tejto schôdzi čakajú aj dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách. Hlava štátu pri ňom namietala časť o tom, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na opätovné prerokovanie Pellegrini vrátil i zákon o podpore prioritných okresov.
Plénum sa má vrátiť aj k novele rokovacieho poriadku NR SR, ktorú podali zástupcovia koaličných strán. Tá má priniesť viaceré zmeny ako rušenie povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravy rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok. Na programe schôdze sú tiež opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali. Poslanci by mali prebrať aj viaceré návrhy uznesení či výročné správy, medzi nimi i správu generálneho prokurátora SR.
