< sekcia Slovensko
Poslanci v stredu pokračujú v diskusii k novele zákona o bankách
Cieľom právnej normy je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode desiateho rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze pokračujú v diskusii o návrhu novely zákona o bankách z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Rozpravu v druhom čítaní začali ešte v utorok (10. 2.) večer.
Cieľom právnej normy je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku. Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberá európska smernica, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).
Po prerokovaní tohto návrhu čakajú poslancov ďalšie body ministra financií. Ide o návrh novely zákona o kolektívnom investovaní či Súhrnnú výročnú správu SR za rok 2024. O 11.00 h by mali hlasovať o dovtedy prerokovaných bodoch.
Cieľom právnej normy je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku. Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberá európska smernica, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).
Po prerokovaní tohto návrhu čakajú poslancov ďalšie body ministra financií. Ide o návrh novely zákona o kolektívnom investovaní či Súhrnnú výročnú správu SR za rok 2024. O 11.00 h by mali hlasovať o dovtedy prerokovaných bodoch.