Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Slovensko

Poslanci v stredu pokračujú v diskusii k novele zákona o bankách

.
Na snímke poslanci počas schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Cieľom právnej normy je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode desiateho rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze pokračujú v diskusii o návrhu novely zákona o bankách z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Rozpravu v druhom čítaní začali ešte v utorok (10. 2.) večer.

Cieľom právnej normy je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku. Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberá európska smernica, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).

Po prerokovaní tohto návrhu čakajú poslancov ďalšie body ministra financií. Ide o návrh novely zákona o kolektívnom investovaní či Súhrnnú výročnú správu SR za rok 2024. O 11.00 h by mali hlasovať o dovtedy prerokovaných bodoch.
.

Neprehliadnite

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá