SLEDUJEME: Poslanci pokračujú v rokovaní o zdravotníckej legislatíve

Bratislava 5. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v stredu dopoludnia v mimoriadnej schôdzi. Na programe majú zdravotnícky zákon a návrhy legislatívnych úprav súvisiacich s novým stavebným zákonom, ktoré sú v druhom čítaní. Parlament o nich rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.V úvode rokovania predstavil zákon minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Pred začiatkom schôdze o zdravotníckej legislatíve rokovali parlamentné výbory. Nevyplynuli z nich žiadne pozmeňujúce návrhy.Na programe schôdze majú poslanci i samotný stavebný zákon. Rokovať sa bude o ňom v zlúčenej rozprave spolu s návrhmi zmien s ním súvisiacimi.Legislatívna úprava súvisiaca s dohodou s lekárskymi odborármi môže priniesť benefity aj pacientom. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie k zákonu. Odmietol tak argumenty opozície, ktorá tvrdí, že návrh neprináša pacientom žiadne pozitíva. Pripomenul aj ďalšie benefity vyplývajúce z návrhu ako zvýšenie transparentnosti financovania a stabilizácia platu a pracovného času zdravotníkov.," poznamenal.Šaško poukázal na to, že dohoda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve spresňuje a rámcuje memorandum uzavreté s vládou Eduarda Hegera. Kritizoval opozičných poslancov, že keď boli vo vládnej koalícii, memorandum neplnili. "," odkázal im.Venoval sa aj kritike opozičníkov, ktorí upozorňovali, že zdravotníctvo nie je len o nemocničných lekároch. Minister pripustil, že memorandum sa venuje len jednej oblasti zdravotníctva, no aspoň v nej majú presný plán. Deklaroval, že sa budú venovať aj ďalším oblastiam. Prioritou sú podľa neho prevencia, vzdelávanie, ambulantný sektor a situácia týkajúca sa sestier a pôrodných asistentiek." doplnil. Hovoril aj o ďalších krokoch, plánoch a zámeroch rezortu na zlepšenie zdravotníctva.Parlament v stredu rokuje o zdravotníckom zákone súvisiacom s dohodou medzi vládou a lekárskymi odborármi. Uzavretím danej zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Odborári trvajú na tom, aby parlament do konca februára legislatívu prijal, inak lekári, ktorí podali výpoveď, odídu z nemocníc.Opozičné KDH súhlasí s navrhovanou zdravotníckou legislatívou na 98 percent. Považuje ju za dobrú štartovaciu čiaru pre ďalší rozvoj slovenského zdravotníctva. V diskusii k zákonu, ktorý vychádza z dohody s lekárskymi odborármi, to v pléne Národnej rady (NR) SR povedal poslanec František Majerský (KDH). Kritizuje však navrhované zavedenie personálneho normatívu. Parlament v stredu rokuje o zdravotníckej legislatíve, ktorá je v druhom čítaní.Hnutie nemôže podľa Majerského súhlasiť s personálnym normatívom. "" povedal s tým, že si to vyžaduje poctivú debatu. Zdôraznil, že medicína sa vyvíja a personálny normatív, ktorý je z roku 2008, potrebuje poctivú obmenu. "," skonštatoval. Dodal, že z neho aj tak nevyplývajú sankcie a už teraz môže rezort zdravotníctva kontrolovať normatív.Aj poslanec Tomáš Szalay (SaS) súhlasí s tým, že sa na Slovensku nedodržiava personálny normatív. Pýta sa, či sa bude dodržiavať, keď ho dáme do zákona. Kritizoval tiež, že sestry sú tlačené do zbytočného formálneho vzdelávania. Ministerstvu zdravotníctva tiež vyčíta programové vyhlášky, ktoré podľa neho už dnes zdravotné poisťovne nedodržiavajú.