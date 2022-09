Poslanci večer diskutovali o návrhu SaS obmedziť paragraf 363

Bratislava 21. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR diskutovali v závere stredajšieho rokovania 72. schôdze o návrhu SaS o obmedzení okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Navrhujú to v novele viacerých zákonov v súvislosti so zvýšením transparentnosti v oblasti prokuratúry.



Upraviť chcú aj vymenúvanie a odvolávanie prokurátorov či ich práva a povinnosti. Zmeny by sa mohli dotknúť aj možnosti odvolania generálneho prokurátora a jeho disciplinárnej zodpovednosti, ako aj špeciálneho prokurátora. Novela obsahuje aj rozšírenie právomoci verejného ochrancu práv a vlády SR, aby mohli podávať žalobu na rozpustenie politickej strany.



V debate o návrhu by mali poslanci pokračovať aj vo štvrtok (22. 9.) ráno. Do rozpravy sa ešte ústne prihlásili poslanci Alojz Baránik a Mária Kolíková (obaja SaS).



Vo štvrtok popoludní čaká poslancov i tradičná hodina otázok. Následne majú na programe viacero výročných správ. Prebrať by mali napríklad správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2021, správu o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti za rok 2021 či správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021. Popoludní by mali rokovať aj o uznesení k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu a uznesení, týkajúcom sa ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia.