Poslanci v utorok odštartujú tretí rokovací týždeň aktuálnej schôdze
Parlamentu ostáva prerokovať viacero návrhov, ktoré sa opakovane presúvajú zo schôdze na schôdzu.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok (10. 2.) odštartujú tretí rokovací týždeň aktuálnej 46. schôdze. Vrátiť by sa mali k rokovaniu o výsledkoch auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za roky 2020 - 2025. Ide o materiál z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Parlament by mal zároveň odhlasovať opozičné návrhy na odvolanie siedmich ministrov, o ktorých rokoval v predchádzajúcom týždni.
Po prebratí informácie o kontrole dotácií a grantov v ústredných orgánoch štátnej správy majú poslanci pokračovať ďalšími bodmi ministra financií. V utorok by mali zároveň hlasovať o návrhoch SNS, konkrétne o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o novele zákona o mediálnych službách.
Parlament čaká tiež hlasovanie o vyslovení nedôvery členom vlády. Opozícia chce odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministra zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
Poslancom stále ostávajú v programe zákony, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) predkladá novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorá je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy v súvislosti so zjednodušením riešenia tzv. prioritných životných situácií. S čerpaním eurofondov súvisí návrh novely zákona o verejnom obstarávaní rovnako z dielne MIRRI, ktorý má zefektívniť proces kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie.
Na programe je zaradené aj ospravedlnenie lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča. Má sa ospravedlniť za svoje výroky v pléne na základe rozhodnutia Mandátového a imunitného výboru NR SR. Matovič čelil disciplinárnemu konaniu, lebo hovoril o poslancoch, že sa správajú ako „teliatka“ a označil ich za „ožratých“.
Parlamentu ostáva prerokovať viacero návrhov, ktoré sa opakovane presúvajú zo schôdze na schôdzu. Patrí tam aj vetovaná novela zákona o hazardných hrách. Prezident Peter Pellegrini ju vrátil do NR SR ešte v novembri 2025. Prezident vrátil dávnejšie aj zákon o tzv. covidových amnestiách, aj o ňom by mali poslanci opätovne rokovať. Na programe je i viacero opozičných návrhov zákonov a uznesení, ktoré sa presunuli z predošlej schôdze.
